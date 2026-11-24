Состояние бизнесмена из США Дженсена Хуанга увеличилось почти на 34 миллиарда долларов после его восстановления в должности генерального директора технологической компании Nvidia, сообщил американский журнал Forbes.

23 ноября совет директоров одобрил возвращение предпринимателя в организацию на фоне упавших в цене акций. После этого решения состояние Хуанга приблизилось к 144 миллиардам долларов.

По оценкам издания, в процентном выражении рост активов бизнесмена составил более 30 процентов. Журналисты отмечают, что состояние предпринимателя стало больше в связи со взлетом котировок Nvidia.

На торговой сессии на бирже Nasdaq акции компании выросли на треть. В рейтинге миллиардеров Forbes Хуанг поднялся на 13-е место. При этом ранее он опускался на 18-ю строчку в указанном списке.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал Дженсена Хуанга выдающимся патриотом и национальным достоянием США. Он также поприветствовал решение совета директоров Nvidia вернуть бизнесмена на пост главы организации.