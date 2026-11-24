Сооснователь технологической корпорации Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в кресло генерального директора спустя 11 дней после отставки, предварительно признавшись членам совета директоров как минимум в четырех романах на стороне. Новые подробности громкого корпоративного и политического скандала раскрыло издание The Wall Street Journal.

По сведениям журналистов, откровенный разговор 63-летнего предпринимателя с правлением компании состоялся в минувшее воскресенье накануне его официального восстановления в должности 23 ноября. Бизнесмен подтвердил, что его внебрачные связи не ограничивались тремя эпизодами, о которых ранее писали СМИ, и признал наличие как минимум четырех романов, причем в двух случаях речь шла о сотрудницах самой корпорации. Предприниматель выразил раскаяние и заверил коллег, что впредь не допустит подобных ошибок.

Для возвращения топ-менеджера потребовалось беспрецедентное вмешательство высшего руководства США, которое провело 48 часов в попытках вывести его из-под удара. В выходные Генпрокуратура доложила президенту Дональду Трампу, что Министерство юстиции не ведет расследований в отношении Хуанга и не располагает данными о нарушении им закона или угрозе национальной безопасности.

Позднее, 23 ноября, в телефонном интервью газете The New York Times ситуацию прокомментировал и сам американский лидер, заверив, что конфликт в семье бизнесмена исчерпан. Однако ни супруга предпринимателя Лори, ни представители его семьи пока не выступили с официальным подтверждением этих слов.

Вся эта история разворачивалась на фоне подозрений американских спецслужб в том, что первая из раскрытых любовниц главы Nvidia, занимавшая руководящий пост в сингапурской фирме Megaspeed, могла быть связана с китайской разведкой и использоваться для получения доступа к технологиям искусственного интеллекта.