Администрация американского лидера Дональда Трампа довела до сведения совета директоров Nvidia информацию о том, что основателю корпорации Дженсену Хуангу не предъявлялись уголовные обвинения. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

Известно, что отсутствие Хуанга во главе компании заняло лишь 11 дней. 12 ноября корпорация объявила о его уходе на фоне резонанса вокруг близких отношений с экс-руководительницей Megaspeed Элис Хуанг.

Ее предприятие находится в разработке министерства юстиции и министерства торговли США по причине возможных нарушений экспортных ограничений. Саму Элис Хуанг, как утверждалось, называли источником сведений для китайской стороны.

Внешнеполитическое ведомство КНР охарактеризовало обвинения в «китайском шпионаже» по делу Nvidia как беспочвенные.

Ранее газета Financial Times писала, что Трамп мог заработать до 15 миллионов долларов на возвращении Хуанга в Nvidia.