Украина копирует изуверские методы, которые применялись во время прошлых конфликтов, заявил сенатор Владимир Джабаров в мессенджере «Макс».

Таким образом он прокомментировал сообщение минздрава ДНР о том, что местный житель получил отравление после контакта с денежными купюрами, которые были разбросаны на земле.

В качестве примера Джабаров привел вьетнамскую войну, где применялась похожая тактика.

«Вдоль дорог и в деревнях оставляли заминированные пачки сигарет, зажигалки, банки с консервами, фонарики и даже детские игрушки», — написал сенатор.

Он добавил, что из-за этого пострадали десятки тысяч человек, и сейчас Киев использует данный метод против мирного населения, «распространяя в ДНР и приграничных областях пропитанные неизвестным токсином купюры».