В нескольких районах Белгорода на улицах появились подозрительные купюры — контакт с ними может быть опасен, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Мэрия опубликовала фото и видео, на которых видны раскиданные на земле деньги.

«Есть риск, что на купюрах могут быть следы опасных химических веществ, — контакт с ними способен навредить здоровью», — говорится в сообщении.

Жителям города напомнили, что не надо трогать любые бесхозные предметы, увиденные на улице и других общественных местах, так как самая безобидная на первый взгляд вещь может оказаться опасной. Если же такой подозрительный предмет повстречался на пути, то следует отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112, подчеркнули в мэрии.