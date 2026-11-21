Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться более масштабного перемирия на Украине.

Он добавил, что первая леди США Мелания Трамп проделала большую работу в отношениях между Москвой и Киевом. Трамп напомнил, что в результате людей эвакуировали из населенных пунктов, однако это было только перемирие.

«Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде», – поделился планами Трамп с телеканалом Fox News.

Ранее Мелания Трамп назвала мир на Украине лучшим подарком на Рождество и выразила надежду, что режим прекращения огня будет введен до 25 декабря.

Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия хочет мира на Украине на века, и не даст киевскому режиму передышку, чтобы «подзалечить раны».