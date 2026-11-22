Трое гражданских получили ранения при атаке украинского БПЛА на остановку общественного транспорта в Горловке. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате удара БПЛА ВФУ по остановке пассажирского транспорта в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя», — написал он в соцсетях.

Горловка расположена примерно в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала вооруженного конфликта в Донбассе численность населения города превышала 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Донецке при атаке БПЛА были уничтожены пять автобусов и пять грузовиков.