В результате атаки беспилотника в Брянской области погибла женщина и пострадал ребенок. Удар произошел в момент передвижения родственников на велосипеде. Местные власти пообещали предоставить семье всю необходимую помощь. Aif.ru собрал подробности.

Гибель бабушки и ранение внука 19 ноября

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о трагическом инциденте в Стародубском муниципальном округе. Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по мирным жителям.

«В селе Елионка Стародубского муниципального округа бабушка с внуком ехали на велосипеде, когда украинские террористы направили на них дрон-камикадзе», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

В результате атаки женщина скончалась на месте происшествия, а восьмилетний мальчик получил ранения. Сейчас с пострадавшим ребенком работают медики и профильные специалисты.

Руководство области гарантировало оказание всей необходимой поддержки семье погибшей.

Атаки ВСУ со смертельным исходом в других регионах

Помимо Брянской области, Киев за последние дни атаковал и другие субъекты РФ. Так, 18 ноября в селе Новая Таволжанка Белгородской области удар пришелся по легковому автомобилю.

По данным регионального оперштаба, водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб, а транспортное средство было полностью уничтожено пожаром.

Кроме того, 19 ноября зафиксирован обстрел Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил гибель трех человек и ранение двоих в Красноармейском районе.

По его словам, угроза атаки с воздуха сохраняется, поэтому локально могут работать системы оповещения.

Также информация о погибших мирных жителях поступала из ЛНР. По сведениям главы республики Леонида Пасечника, 18 ноября в регионе в результате ударов ВСУ погибли сразу семь граждан, еще четверо были ранены.

Рекомендации МЧС на случай вражеской атаки

МЧС России опубликовало алгоритм действий для населения в случае атаки ВСУ. Гражданам рекомендуется укрываться в комнатах без оконных проемов, вдали от внешних стен и стеклянных поверхностей.

На открытом воздухе следует искать укрытие в капитальных зданиях или подземных переходах, избегая временных построек и припаркованных авто.

Ведомство категорически запрещает прикасаться к фрагментам сбитых БПЛА. При обнаружении подозрительных предметов гражданам следует немедленно сообщить об этом по телефону экстренных служб 112.

Если опасность застала человека за рулем, эксперты советуют незамедлительно покинуть салон и найти ближайшее надежное укрытие.