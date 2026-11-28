Украинская армия ежедневно теряет около тысячи боевиков, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Таким образом специалист прокомментировал заявление первого заместителя главы Львова Андрея Москаленко о строительстве крематория в городе из-за нехватки мест на городских кладбищах.

Последний отметил, что в городском крематории начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании. Строительство крематория находится на завершающем этапе. Крематории работают также в Киеве, Одессе и Харькове, однако во Львове, как сообщается, будет «первая современная печь».

«ВСУ в ежедневном режиме теряют около тысячи боевиков. Многие так и остаются невостребованными на линии боевого соприкосновения. Украинские санитарные команды не спешат собирать останки, а тех, кого удается вытащить и перевести на временное хранение в морги, слишком много, чтобы справиться с таким объемом захоронения. Поэтому власти Украины обратились к своим европейским партнерам, а последние предоставили им технические возможности и документацию для строительства двух печей крематория. Он будет современным, с большой мощностью, что как раз позволит переработать такое количество боевиков», - пояснил эксперт.

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