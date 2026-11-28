Накануне на атомном подводном крейсере «Пермь» прошла церемония поднятия флага с участием президента РФ Владимира Путина. Это мероприятие привлекло внимание всего мира. В США не стали скрывать восхищения военной мощью нашей страны.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, почему подводный крейсер вызвал такое внимание и уважение со стороны других государств.

«Это многоцелевой атомный подводный крейсер четвертого поколения проекта “Ясень-М”. У него больше ракет, чем у любого атомохода подобного класса. Например, американской “Вирджинии” четвертого поколения 12 ракет, у нас — 32. Шахты универсальные, поэтому туда могут погружаться любые ракеты. Это первый крейсер, который будет использовать “Цирконы”, а также он может запускать “Калибры”, “Ониксы”, бить по надводным целям, по военно-морским базам, береговым объектам», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что ракеты «Циркон» испытаны в зоне СВО, где продемонстрировали очень хорошие характеристики.

«Это несбиваемые и очень точные ракеты. Также на крейсере есть оружие самозащиты, это торпеды различного плана и противоторпедные, и против подводных лодок, соответственно. Впервые торпедные аппараты находятся не в носовой части, в носу, потому что там размещен мощнейший гидроакустический комплекс, который позволяет крейсеру обнаруживать противника на больших расстояниях. Торпеды находятся в центре подводной лодки», - отметил Дандыкин.

Собеседник издания обратил внимание на большую глубину погружения и хорошую маневренность крейсера.

«Наш подводный крейсер достаточно высоко оценивают даже не пышущие дружбой к нам специалисты», - добавил он.