Больше тысячи украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 28 ноября. Самая массовая атака - 462 дрона - пришлась на Московский регион. Все БПЛА были уничтожены.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл, какой последовал ответ.

Напомним, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских беспилотников. Дроны сбили над Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областями, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

«Российская армия всегда отвечает на подобного рода террористические атаки. Мы видим это каждые сутки. Удары наносятся по местам базирования ВСУ, местам складирования и сборки беспилотников. Все эти удары попадают в цель, и мы видим реальные результаты: детонация, большие пожары, снижение активности ВСУ после таких ударов», - пояснил генерал.

В Минобороны РФ уточнили, что минувшей ночью под удар попали электроподстанция «Заречье» в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины, а также резервуар с горючим для ВСУ в Одесской области.

Кроме того, были поражены четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, задействованные для перевозки вооружения и военной техники.

Ранее генерал сообщил, откуда ВСУ запустили 462 БПЛА на Московский регион.