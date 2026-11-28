Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара по частному сектору Макеевки в ДНР, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Известно о четырех погибших, двое из них дети. Предварительно, это были члены одной семьи», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате атаки ВСУ разрушен частный жилой дом. Под завалами оказались люди.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе по территории шахты. По его словам, в результате атаки горняки оказались заблокированы под землей.