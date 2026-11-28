Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает правду о потерях своих подразделений, находящихся в Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Формально Черниговщина не является зоной боевых действий. Однако именно там расположены украинские части из операторов БПЛА, которые терроризируют мирные регионы России. Естественно, что по ним усиленно бьют и наши дроноводы.

Убитых после таких ударов командиры ВСУ записывают как «погибших в результате дорожно-транспортного происшествия». Цель очевидна – не платить родственникам погибших положенных выплат, денег в военном бюджете «незалежной» нет.

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Ситуация на направлениях

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что наши войска выбили противника из села Весна, которое находится юго-западнее Краматорска. Но официально Минобороны РФ пока эту информацию не подтвердила.

Telegram-канал WarGonzo пишет, что на запорожском фронте продолжаются бои в Приморском и Степногорске. На гуляйпольском направлении разгорелись сражения в районе Барвиновки и Воскресенки.

На константиновском направлении войска РФ атакуют позиции противника на подступах к Николайполью. Идут бои и в районе самой Константиновки.

На купянском участке наши военные продвигаются у Петропавловки. А на волчанском направлении войска РФ развивают наступление в районе населённых пунктов Бугаевка и Шевченково Первое. На сумском фронте ВСУ пытаются контратаковать в районе Андреевки и Юнаковки, но российские бойцы держат позиции.

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Потери ВСУ за сутки

За минувшие сутки противник потерял на всех направлениях СВО не менее 1100 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольший урон врагу нанесли военнослужащие группировки «Центр», которые вывели из строя более 340 вражеских солдат и офицеров. Также уничтожено: 1601 БПЛА, 61 автомобиль, 16 бронированных машин и шесть артиллерийских орудий и РСЗО.