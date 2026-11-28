Российские военные за минувшие сутки поразили военные аэродромы ВСУ, места сборки и запуска БПЛА, а также объекты энергетической и топливной инфраструктуры Украины. Об этом в субботу, 28 ноября, заявили в Минобороны РФ.

Для нанесения ударов ВС РФ задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Военные цели были поражены в 156 районах.

Под удар также попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников ВСУ.

Ранее стало известно об ударе российской армии по энергетическим и топливным объектам ВСУ.

В Днепропетровской области дроны ВС РФ поразили три локомотива с грузами для ВСУ. В Черном море был атакован сухогруз, который доставлял на Украину грузы военного назначения.