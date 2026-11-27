На СВО есть такие направления, от результатов боёв на которых может зависеть успех всей кампании. Можно сказать, что группировка ВС РФ «Центр» как раз отвечает за один из таких участков фронта. По сути, от развития событий у Доброполья во многом зависит ситуация в районе всей Славянско-Краматорской агломерации.

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Военный эксперт Андрей Марочко, знакомый с этими местами не понаслышке, рассказал aif.ru, что на данном участке фронта идут ожесточённые бои, наши подразделения расширяют зону контроля, но круто переломить ситуацию пока не получается. На это влияют в том числе и погодные условия, так как в условиях перепада температур, туманов, бездорожья не удаётся задействовать большое количество воздушных и наземных дронов. Впрочем, те же самые проблемы и у противника. Но к ним ещё у врага добавляются проблемы с логистикой, так как на основных направлениях нашему командованию удаётся удерживать огневой контроль над дорогами, по которым идёт заброска резервов и боеприпасов ВСУ.

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Пока часть войск группировки «Центр» занимается ликвидацией гарнизона ВСУ в Белозёрском (тут противник находится в оперативном окружении, и возможности для проведения контратакующих действий у него крайне ограничены), к северо-востоку от Белозёрского штурмовые подразделения ГВ «Восток» метр за метром продвигаются в сторону Дружковки и Краматорска. Расстояние до обоих населенных пунктов не превышает нескольких десятков километров. Есть информация, что отдельные группы штурмовиков уже заходили в Дружковку и Краматорск.

Инфильтрация — наше всё

Как отмечают военные эксперты, глубокие заходы во вражеский тыл вполне реальны. Это как раз то, что называют новым термином, появившимся в лексиконе военных, — «инфильтрация», то есть незаметное прохождение малых групп штурмовиков через позиции противника.

«Сплошной линии фронта не существует. С этим мне самому приходилось сталкиваться, поэтому я знаю, о чём говорю, — объясняет офицер-доброволец с позывным Шумный. — Есть отдельные опорные пункты, а территория между ними, в буквальном смысле этого слова, засыпана минами, завалена колючей проволокой и так называемой „путанкой“, в которой реально запутываются ноги. Там даже на мотоциклах проехать не получается. И самое главное — всё это пространство контролируется дронами. Разведчики наблюдают, находят цели, а „эфпивишки“ — уничтожают пехоту и технику. При этом двум-трём штурмовикам пробраться в тыл противника свозь эти преграды возможно. Вот это и называется инфильтрация».

Фото: Министерство обороны РФ

При этом военные эксперты отмечают, что именно на добропольском направлении командование группировки удачно использовало фактор погоды и ввело в бой механизированные группы при поддержке пехоты. Прорыв удался, и тогда одномоментно удалось серьёзно расширить зону контроля.

По данным сводок Минобороны РФ, как раз в зоне ответственности группировки «Центр» потери ВСУ самые значительные среди всех группировок российских войск. Только за одну неделю войска группировки «Центр» уничтожили 2,3 тысячи боевиков, 44 бронемашины противника, 52 автомобиля переднего края и три артиллерийских орудия.