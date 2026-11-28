В ФРГ усилена охрана предприятия компании-производителя беспилотников Wingcopter, где планируют собирать дроны для ВСУ, сообщает Bild.

По информации СМИ, минувшей ночью в районе предприятия находились до полутора десятков машины экстренных служб.

«Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время обеспечивают охрану крупного производителя беспилотников в городе Вайтерштадт... Полиция подтвердила, что она привлекла большое число правоохранителей и задействовала прожекторы», - сообщается в материале.

В полиции не назвали причину усиления охраны предприятия.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall может свернуть строительство завода по выпуску артиллерийских снарядов на Украине.