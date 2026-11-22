Сухопутные войска Германии в 2027 году планируют подготовить свыше 20 тысяч новых бойцов — это ровно треть от нынешней численности этого рода войск. Об этом в интервью воскресному изданию Bild am Sonntag рассказал инспектор сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, который вскоре возглавит бундесвер.

По его словам, немецкая армия уже досрочно выполнила план на 2026 год, набрав более 190 тысяч военных. В перспективе к 2035 году Берлин рассчитывает довести общую численность вооруженных сил до 260 тысяч человек.

«Цель на этот год — 190 тыс., и мы ее уже превысили. В сухопутных войсках мы настраиваемся на то, чтобы в следующем году предложить более 20 тыс. учебных мест для молодых женщин и мужчин, поступающих на службу в наши вооруженные силы», — пояснил генерал-лейтенант.

Фройдинг добавил, что вместе с притоком рекрутов поменяется и устройство самих частей: в батальонах появятся дополнительные роты беспилотников, которым отводится решающая роль в наземных операциях. Военачальник отметил, что в Берлине не считают неизбежным прямое столкновение России и НАТО с 2029 года. Однако из-за тревожной обстановки в мире армия ФРГ стремится как можно быстрее выйти на полную боеготовность и уже активно отрабатывает защиту восточного фланга альянса с участием пятитысячной немецкой бригады в Литве.

Набирать добровольцев стало проще после того, как 1 января 2026 года в Германии заработал обновленный закон о военной службе, вернувший в страну воинский учет и обязательную медкомиссию. По этим правилам все юноши после совершеннолетия обязаны за четыре недели заполнить анкету о здоровье и готовности пойти в армию (если проигнорировать запрос, ведомство пришлет повторное требование со сроком ответа в две недели), а для девушек такой опрос остался добровольным. Обязательный призыв в ФРГ заморозили еще в июле 2011 года, но местные политики все чаще допускают его возврат при нехватке рекрутов.

В Москве же к подобным шагам относятся критически: посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее подчеркивал, что российская сторона разъясняет руководству ФРГ опасность курса на безудержную милитаризацию.

При этом ранее, 30 октября, в руководстве бундесвера признавали серьезное технологическое отставание от России в сфере радиоэлектронной борьбы. Инспектор киберкомандования вице-адмирал Томас Даум отмечал, что развернутые под Вильнюсом немецкие разведывательные антенны, пытающиеся перехватывать сигналы радаров и систем ПВО России и Белоруссии, регулярно подавляются российскими комплексами глушения.