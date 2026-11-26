Официальный Бухарест обратился к властям ФРГ с просьбой направить в республику крупный воинский контингент, оснащенный боевой техникой. Соответствующее заявление в четверг, 26 ноября, сделал министр иностранных дел Румынии Дан Некулэеску на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем по итогам переговоров в Берлине, сообщают МИД Румынии.

Глава румынской дипломатии пояснил этот запрос участившимися инцидентами в Черноморском регионе и протяженной границей страны с Украиной, призвав союзников по НАТО и Евросоюзу наращивать потенциал сдерживания на восточном фланге.

«Я запросил сегодня значительное германское присутствие в Румынии, в том числе с боевой техникой. Мы обсудили с германским коллегой главные инициативы стратегического подхода ЕС, включая хаб морской безопасности на Черном море, который будет в Румынии», — подчеркнул Дан Некулэеску.

Как уточняет агентство Agerpres, новый стратегический штаб будет включать два командных центра — в румынской Констанце и болгарской Варне, а объем европейского финансирования румынской площадки, которую запустят через несколько месяцев, составит 60 миллионов евро. В свою очередь Йоханн Вадефуль подтвердил солидарность Берлина и пообещал усиление вовлеченности Североатлантического альянса в обеспечение безопасности на Черном море.

Отдельно глава МИД Румынии отверг попытки втянуть румынскую диаспору в ФРГ во внутриполитические споры, отреагировав на недавнее выступление сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в Бундестаге. Накануне политик подвергла критике миграционную систему ФРГ, заявив, что многие семьи в Румынии и Болгарии безбедно существуют за счет немецких детских пособий, годовой объем которых превысил миллиард евро.

Военно-техническое сотрудничество Бухареста и Берлина в последние месяцы развивается на фоне заметных трений вокруг оборонного концерна Rheinmetall. В октябре подразделение немецкого гиганта приобрело румынскую судоверфь для строительства военных кораблей, однако уже в начале ноября Минобороны Румынии потребовало от компании выплаты неустойки за срыв сроков поставки зенитных комплексов.