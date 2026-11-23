Глава Совета экспертов, который занимается оценкой общего экономического развития ФРГ, Моника Шнитцер предложила ввести дополнительный налоговый сбор. Его целью стало бы финансирование расходов на оборону. С таким заявлением она выступила в интервью изданию Handelsblatt.

Как уточнила экономист, новый сбор может охватить подоходный налог, налог на прибыль юридических лиц, а также налог на доходы от капитала.

Шнитцер отметила, что ставка в 2,5% обеспечивала бы ежегодно дополнительные €10 млрд.

По информации Handelsblatt, Совет экспертов выступил с предложением к 2040 году полностью перевести финансирование оборонной сферы на средства обычного государственного бюджета.

Шнитцер пояснила: чтобы реализовать такой сценарий и сохранить бюджетный баланс Германии, потребуется дополнительно €300 млрд. Эта сумма соответствует 4,6% валового внутреннего продукта страны.

При этом экономист подчеркнула, что новому сбору должно предшествовать существенное сокращение государственных расходов. Кроме того, потребуется пересмотр действующих налоговых льгот.

В частности, она предложила отказаться от увеличения пенсионной надбавки за воспитание детей. Также, по её мнению, следует сократить льготы на дизельное топливо, для предприятий общественного питания и на продукцию животного происхождения.

Шнитцер считает, что часть существующих налоговых послаблений является неэффективной. Кроме того, по её оценке, они наносят ущерб окружающей среде.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с предложением сократить военные расходы в семилетнем бюджете Евросоюза до 2034 года на 16,2%.