Основатель французского левого движения «Непокорившаяся Франция» и претендент на пост главы государства Жан-Люк Меланшон выступил с резкой критикой в адрес экономической стратегии Берлина. В беседе с британским изданием Financial Times политик отметил, что переориентация германской хозяйственной модели на выпуск вооружений после трех лет экономического спада вызывает серьезное неприятие.

По убеждению Меланшона, дело здесь вовсе не в национальном факторе, а в самой логике развития индустрии, поскольку ставка на производство оружия закономерно подталкивает государства к вооруженным конфликтам. Кроме того, французский деятель подчеркнул, что категорически не поддерживает идею формирования на европейском континенте масштабной сухопутной армии.

Критика из Парижа звучит на фоне активного расширения германских вооруженных сил. Еще в прошлом месяце оборонное ведомство ФРГ отчиталось о том, что по состоянию на начало октября численность личного состава бундесвера впервые перешагнула планку целевого показателя в 186–190 тысяч человек. В немецком политическом пространстве продолжаются дебаты о трансформации армейской службы и методах пополнения войск, среди которых фигурирует и потенциальное возобновление обязательного призыва.

Российская сторона неоднократно акцентировала внимание на рисках, связанных с усилением силового потенциала Североатлантического альянса в европейском регионе. В МИД России подчеркивали готовность Москвы к конструктивному взаимодействию с НАТО исключительно на принципах равноправия, указывая при этом на необходимость отказа западных стран от курса на милитаризацию Европы.