Армин Паппергер, возглавляющий немецкий оборонный концерн Rheinmetall, не исключил вероятности, при которой его предприятие откажется от возведения на Украине завода по выпуску артиллерийских снарядов.

«Думаю, мы не будем продолжать, поскольку с украинской стороны нет прогресса: они хотят делать это самостоятельно», - сказал он на встрече с инвесторами в рамках Capital Markets Day он сказал.

Вместе с тем глава Rheinmetall указал, что на данный момент Украина ещё не способна своими силами выпускать боеприпасы для дальнобойной артиллерии.

В октябре 2024 года Паппергер сообщал, что его концерн возводит на украинской территории четыре завода по выпуску вооружений, и первое такое предприятие уже начало работу. Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчёркивал, что завод Rheinmetall станет для российских войск законной целью.