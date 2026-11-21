22 ноября 2026 года чтят одну из самых любимых в России святых – блаженную Матрону Московскую. В народе этот день носил название Матрона Зимняя. Считалось, что с этого дня устанавливается настоящая зима и начинаются серьезные морозы.
О чем вспоминают в Церкви 22 ноября 2026 года. Историческая справка
Девочка Матрона родилась в простой семье крестьянина Дмитрия Никонова в Тульской губернии в 1881 году. Девочка родилась слепой, и семья сперва хотела оставить ребенка в приюте – денег было мало и лишний рот кормить было нечем. Однако сразу после родов матери ее приснился вещий сон – она увидела севшую ей на грудь слепую белую птицу. Тогда мать забрала ребенка в избу и занялась ее выхаживанием.
Росла Матрона очень верующей. В 8 лет стало понятно, что девочка и реально имеет божественный дар – она могла исцелять и предсказывать будущее. К ней стали съезжаться просители со всех уголков России. А она не только лечила, давала советы, но и вела людей к истинной вере, к богобоязненной жизни и молитвам. Матрона заранее предчувствовала, что физически она будет претерпевать и дальше. И реально в 17 лет у нее отнялись ноги. Она до конце жизни не могла больше ходить. Что не мешало ей жить наполненной жизнью верующей. Вместе дочерью местного помещика она побывала во многих паломнических поездках. Была в Киево-Печерской лавре, в монастырях Санкт-Петербурга, в Троице-Сергиевой лавре. А в 1925 году она окончательно осела в Москве. Неграмотная обездвижденная слепая крестьянка, она скиталась по московским квартирам верующих. И всюду принимала людей. За день она общалась с 40 просителями, и каждому оказывала помощь, которую те помнили до конца жизни. Многие из ее близких были арестованы и сосланы, такая же судьба не раз грозила самой Матроне, но она всю себя посвятила людям и никогда ничего не боялась. Она предсказала свою смерть за три дня, и была готова отойти ко Господу. Она скончалась 2 мая 1952 года. Ее похоронили на Даниловском кладбище, и могила ее стала местом паломничества. А через 50 лет ее канонизировали, а мощи перенесли в Покровский женский монастырь. Сюда никогда не оскудевает поток молящихся.
Смысл праздника
Чтится святая, которая всю жизнь свою отдала другим, исцеляя их и помогая им душевно. И после смерти она рядом с каждым верующим.
Традиции богослужения
Служба преподобной Матроны не имеет праздничного знака, совершается вместе с воскресной службой Октоиха.
О чем молятся Матроне Московской?
Святую просят прежде всего про женское счастье, здоровье, дарование ребенка, но в целом просить можно всего, что угодно, главное делать это с чистым сердцем.
Народные приметы погоды
- Если гуси и утки ходят по льду, то пока морозов не ожидается.
- Иней на деревьях, скоро будет холодно, а в следующем году – урожайно.
- Снежный день к ненастному маю.
Что можно делать 22 ноября 2026 года
- Принять ходить в храм и молиться святой.
- Обязательно попросить прощения у всех, кого обидел, а также – самому простить всех.
- Необходимо уладить все конфликты и все проблемы.
- Принято подавать нищим и делать добрые дела.
- Хорошо раздать свою ненужную одежду.
- Принято благодарить всех за все и Господа за свою жизнь.
Что нельзя делать 22 ноября 2026 года
- Категорически нельзя ругаться и ссориться.
- Ни в коем случае не обижайтесь ни на кого.
- Нельзя показывать свое плохое настроение.
- Не принимайте важных решений.
- Не начинайте путешествий.
Что можно есть 22 ноября 2026 года. Постные правила
В этот день поста нет, есть можно все.