22 ноября 2026 года чтят одну из самых любимых в России святых – блаженную Матрону Московскую. В народе этот день носил название Матрона Зимняя. Считалось, что с этого дня устанавливается настоящая зима и начинаются серьезные морозы.

О чем вспоминают в Церкви 22 ноября 2026 года. Историческая справка

Девочка Матрона родилась в простой семье крестьянина Дмитрия Никонова в Тульской губернии в 1881 году. Девочка родилась слепой, и семья сперва хотела оставить ребенка в приюте – денег было мало и лишний рот кормить было нечем. Однако сразу после родов матери ее приснился вещий сон – она увидела севшую ей на грудь слепую белую птицу. Тогда мать забрала ребенка в избу и занялась ее выхаживанием. Календарь православных праздников с 16 по 22 ноября 2026 года. Инфографика Подробнее

Росла Матрона очень верующей. В 8 лет стало понятно, что девочка и реально имеет божественный дар – она могла исцелять и предсказывать будущее. К ней стали съезжаться просители со всех уголков России. А она не только лечила, давала советы, но и вела людей к истинной вере, к богобоязненной жизни и молитвам. Матрона заранее предчувствовала, что физически она будет претерпевать и дальше. И реально в 17 лет у нее отнялись ноги. Она до конце жизни не могла больше ходить. Что не мешало ей жить наполненной жизнью верующей. Вместе дочерью местного помещика она побывала во многих паломнических поездках. Была в Киево-Печерской лавре, в монастырях Санкт-Петербурга, в Троице-Сергиевой лавре. А в 1925 году она окончательно осела в Москве. Неграмотная обездвижденная слепая крестьянка, она скиталась по московским квартирам верующих. И всюду принимала людей. За день она общалась с 40 просителями, и каждому оказывала помощь, которую те помнили до конца жизни. Многие из ее близких были арестованы и сосланы, такая же судьба не раз грозила самой Матроне, но она всю себя посвятила людям и никогда ничего не боялась. Она предсказала свою смерть за три дня, и была готова отойти ко Господу. Она скончалась 2 мая 1952 года. Ее похоронили на Даниловском кладбище, и могила ее стала местом паломничества. А через 50 лет ее канонизировали, а мощи перенесли в Покровский женский монастырь. Сюда никогда не оскудевает поток молящихся.

Смысл праздника

Чтится святая, которая всю жизнь свою отдала другим, исцеляя их и помогая им душевно. И после смерти она рядом с каждым верующим. Градация святых в православии. Инфографика Подробнее

Традиции богослужения

Служба преподобной Матроны не имеет праздничного знака, совершается вместе с воскресной службой Октоиха.

О чем молятся Матроне Московской?

Святую просят прежде всего про женское счастье, здоровье, дарование ребенка, но в целом просить можно всего, что угодно, главное делать это с чистым сердцем.

Народные приметы погоды

Если гуси и утки ходят по льду, то пока морозов не ожидается.

Иней на деревьях, скоро будет холодно, а в следующем году – урожайно.

Снежный день к ненастному маю.

Что можно делать 22 ноября 2026 года

Принять ходить в храм и молиться святой.

Обязательно попросить прощения у всех, кого обидел, а также – самому простить всех.

Необходимо уладить все конфликты и все проблемы.

Принято подавать нищим и делать добрые дела.

Хорошо раздать свою ненужную одежду.

Принято благодарить всех за все и Господа за свою жизнь.

«Нет объяснения у чуда». Топ–5 фактов из жизни святой Матроны Московской Подробнее

Что нельзя делать 22 ноября 2026 года

Категорически нельзя ругаться и ссориться.

Ни в коем случае не обижайтесь ни на кого.

Нельзя показывать свое плохое настроение.

Не принимайте важных решений.

Не начинайте путешествий.

Что можно есть 22 ноября 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все.