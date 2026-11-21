Вооруженные силы России с помощью БПЛА нанесли удары по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражена электроподстанция в Виннице, обеспечивающая работу предприятий украинской военной промышленности.

Кроме того, в Черном море южнее Одессы российские силы поразили сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили площадки, где выпускают и складируют дроны и безэкипажные катера ВСУ, а также аэродромы украинских войск.

Кроме того, российские войска поразили место совещания высокопоставленных представителей ВСУ.