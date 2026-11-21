Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Муравское, Плоское, Колодезное и Лебедевка Харьковской области.

В Сумской области поражены формирования трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Княжичи, Ястребиное, Кровное Сумской области и города Сумы.

Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной и станцию контрбатарейной борьбы, а также станцию радиоэлектронной разведки.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Маяки, Лозовое, Стародубовка и Карповка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвенково Харьковской области, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 32 автомобиля и артиллерийское орудие.



Подразделения группировки войск «Центр» продолжали ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Курицыно, Веровка, Новокриворожье, Андреевка, Сергеевка, Новофедоровка, Михайловка, Новопавловка и Белозерское Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Ясная Поляна, Трудовое, Новотроицкое, Желтая Круча, Славное и Счастливое Запорожской области.

ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и восемь автомобилей.



Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балабино, Червоный Жовтень и Преображенка Запорожской области.

Уничтожены до 20 военнослужащих и 13 автомобилей.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, а также месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных.



Средствами противовоздушной обороны сбиты 464 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: