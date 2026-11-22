Российский FPV-перехватчик зацепился за тяжелый украинский беспилотник «Баба-Яга» и отследил его до места посадки. Об этом рассказал оператор расчета БПЛА Вооруженных сил России с позывным Сега, сообщает Минобороны РФ.

По словам военнослужащего, во время атаки его беспилотник зацепился за коптер противника, но не взорвался. «Отключил моторы, доложил на пункт управления и стал следить за местностью», — рассказал Сега.

После этого соседние расчеты подняли в воздух еще два FPV-дрона. По указаниям оператора они направились к месту посадки украинского коптера.

Когда украинский техник подошел забрать беспилотник, российские военнослужащие нанесли удар. В Минобороны РФ заявили, что «Баба-Яга» была уничтожена вместе с находившимися поблизости военнослужащими ВСУ.

Ранее российский штурмовик рассказал, как выжил с напарниками во время освобождения села Василькового в Запорожской области, попав под четыре FPV-дрона.