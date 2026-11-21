Воздушно-космические силы России нанесли удар пятью авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотными летательными аппаратами пограничной службы Украины в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Был нанесен удар по пункту управления БПЛА 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины, располагавшемуся в лесополосе в районе населенного пункта Муравское Харьковской области», — уточнили в МО РФ.

Ранее ВС РФ поразили беспилотными летательными аппаратами энергетические объекты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В Минобороны неоднократно заявляли, что российские войска наносят удары по инфраструктурным и логистическим объектам, используемым украинскими военными, чтобы снизить военно-экономический потенциал Украины.