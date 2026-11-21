В ночь на 21 ноября Ленинградская область подверглась атаке украинских беспилотников. К утру над регионом сбили 61 БПЛА. На фоне угрозы атаки в аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Подробности — в материале aif.ru.

В Ленинградской области отражают массированную атаку БПЛА

О введении режима беспилотной опасности в Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко сообщил в 03:34 21 ноября. Он также предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

К 07:00 над территорией региона сбили 49 беспилотников. Позднее, в 08:36, губернатор сообщил, что общее число уничтоженных БПЛА достигло 61.

«Боевая работа продолжается», — предупредил Дрозденко.

Атаки беспилотников этой ночью отражали и в других регионах России. По данным Минобороны РФ, с 20:00 20 ноября до 08:00 21 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 275 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Крымом и Черным морем.

Число сбитых в Ленобласти беспилотников увеличилось до 49 Подробнее

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты

Утром 21 ноября аэропорт Пулково изменил режим работы. Самолеты принимали и отправляли по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации пояснили, что ограничения связаны с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло, за сутки в Пулково задержали 109 рейсов, еще четыре отменили. Утром 21 ноября задержки затронули десятки вылетов. Часть самолетов отправилась с опозданием от пяти до 30 минут. Особенно заметные изменения расписания произошли на направлениях в Калининград, Москву, южные регионы России и Поволжье.

Что делать при атаке БПЛА

Если сигнал «Воздушная тревога» застал человека на улице, необходимо как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в капитальном здании — жилом доме, магазине или административном строении. При возможности следует воспользоваться подземным переходом.

Если поблизости нет здания или другого укрытия, нельзя оставаться на открытом месте. В качестве временной защиты можно использовать любую преграду — дерево, остановку с навесом или выступ стены. Однако такие укрытия не обеспечивают полной безопасности.

После того как удалось попасть в помещение, необходимо отойти от окон: при взрыве стекла могут разлететься и стать источником травм. Лучше переместиться в центральную часть здания — коридор, кладовую или ванную комнату, где нет окон и наружных стен. Рекомендуется лечь на пол и прикрыть голову руками. По возможности следует спуститься на нижние этажи или в подвал.

Во время атаки ни в коем случае не следует пытаться снимать происходящее на телефон.