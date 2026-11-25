Оставили только один выход: ответный удар РФ подвел Киев к пропасти

Российские вооруженные силы в ответ на атаки украинских беспилотников наносят удары по критически важным объектам ВСУ. По оценке военного эксперта Олега Иванникова, эти действия серьезно осложняют положение Киева и наносят ущерб украинской экономике.

«Удары молниеносные, смертоносные. Киевскому режиму приходится платить дорогую цену за атаки БПЛА. Российские вооруженные силы не только отражают все налеты, но и наносят превентивные удары по объектам ВСУ, что приводит его не только в замешательство, но и к серьезным финансовым потерям», — заявил Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru.

Под воздействием российских ударов серьезные проблемы испытывает транспортная инфраструктура Украины. В частности, эксперт обратил внимание на железнодорожное сообщение, которое играет важную роль в снабжении украинской армии.

«Вся украинская железнодорожная инфраструктура подвергается ударам. Разрушаются в том числе дата-центры, уничтожаются эшелоны, которые перевозят грузы для ВСУ», — отметил собеседник aif.ru.

По его словам, серьезное значение имеют также удары по объектам энергетики и промышленности. Повреждение таких объектов создает дополнительные трудности для украинского военно-промышленного комплекса и экономики в целом.

Отдельно эксперт остановился на ситуации с морскими перевозками. Он заявил, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по морской инфраструктуре и судам, которые используются для доставки военных грузов.

«Украина полностью лишилась морского сообщения. Буквально ежедневно уничтожаются те немногие морские суда, которые обеспечивают ВСУ и пытаются прорваться с грузами военного назначения к портам Одессы и Николаева», — сказал Иванников.

Он подчеркнул, что дальнейшее ухудшение положения Украины делает переговорный процесс для нее единственным выходом из сложившейся ситуации.

«Можно сделать вывод, что шансов у противника нет, кроме как идти на мирные переговоры», — резюмировал Иванников.

Как сообщалось, ВС РФ поразили сухогруз, задействованный в интересах ВСУ и перевозивший военные грузы. Судно находилось в море к юго-западу от Одессы.