Российские военные поразили сухогруз, задействованный в интересах ВСУ и перевозивший военные грузы. Судно находилось в море к юго-западу от Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно сводке ведомства, также была поражена электроподстанция в городе Прилуки Черниговской области, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны неоднократно заявляли, что российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ, с целью снизить военно-экономический потенциал Украины. Для поражения целей на всей территории страны, как отмечали в ведомстве, применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности.