Случаи пыток и казней российских военнослужащих, попавших в плен в зоне СВО, не единичные, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, ответ на такие преступления неотвратим: по местам дислокации боевиков, причастных к расправам, незамедлительно наносятся ракетно-бомбовые удары, а самих исполнителей после пленения ждёт суд и длительные сроки — вплоть до пожизненного.

Пытки как метод давления

Поводом для разговора стал рассказ бывшего бойца штурмовой бригады с позывным Арлекин о том, как иностранные наёмники казнили и отрезали пальцы пленённой группе российских разведчиков. Иванников подчёркивает: речь идёт не о единичном эпизоде, а о практике, распространённой по всей линии боевого соприкосновения.

«Казни и внесудебная расправа над российскими военнослужащими, попадающими в плен, — явление обыденное для ВСУ, так как там в основном служат беспринципные уголовники, готовые на самые тяжкие преступления в отношении жизни и здоровья российских военнослужащих. Никакие международные договоры и нормы права они не принимают во внимание», — заявил эксперт.

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По его словам, пытки украинские боевики используют прежде всего как инструмент давления ради получения оперативной и разведывательной информации.

«Они используют всевозможные изощрённые способы: привязывают к деревьям, сажают в ямы, закапывают живыми, чтобы потом откопать. Таким образом они пытаются подавить волю военнослужащего», — пояснил собеседник издания.

Выявить какую-либо статистику по отдельным направлениям, добавил Иванников, невозможно — практика распространяется повсеместно.

«Общая звероватость боевиков, которые занимаются пытками, очевидно, проявляется абсолютно везде. Это практика, которая сейчас применяется ВСУ, и денацификация как раз и направлена на то, чтобы уничтожить тех нацистов, которые занимаются пытками», — сказал военный эксперт.

Удар как ответ и суд как возмездие

Ответ на такие преступления, по словам Иванникова, неотвратим.

«Когда в российских вооружённых силах узнают о местах дислокации противника, который применяет казни и расправы над военнослужащими, туда незамедлительно наносится ракетно-бомбовый удар. Все виновные в таких преступлениях несут заслуженное наказание. Их останки ещё долго будут собирать санитарные подразделения ВСУ, и от расплаты за пытки военнослужащих никто не уйдёт», — подчеркнул он.

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Тех же, кто попал в российский плен, самосуд не ждёт: их передают военно-следственным органам, которые устанавливают обстоятельства преступлений и собирают доказательства.

«После этого проводятся следственные мероприятия, допросы. Как правило, приговор военного суда составляет не менее 25 лет лишения свободы, а в отдельных случаях речь может идти и о пожизненном заключении», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в гарнизонных военных судах уже рассматривались уголовные дела в отношении иностранных наёмников и украинских военнослужащих, обвиняемых в преступлениях против российских бойцов.

Кто проявляет особую жестокость

Среди тех, кто отличается особой жестокостью к российским пленным, Иванников выделяет три категории.

«Это иностранные наёмники, украинские боевики из числа уголовников, женщины-боевички, которые в ходе боевых действий потеряли своих мужей и пытаются мстить», — заявил он.

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Жестокость наёмников эксперт объясняет не только ощущением безнаказанности, но и психологическими особенностями людей, добровольно отправившихся воевать в чужую страну.

«Безнаказанность — это только один из факторов. Есть и другие обстоятельства, в том числе психологические проблемы. Не каждый человек готов поменять привычные комфортные условия проживания на грязь, болезни, тяжелые ранения и постоянную опасность для жизни. Среди таких людей встречаются настоящие маньяки», — считает собеседник издания.

Итог, по его словам, закономерен: «Россия наказывает сурово, но сохраняет жизнь и следует нормам права».