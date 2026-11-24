Российские вооружённые силы незамедлительно наносят ракетно-бомбовые удары по местам дислокации украинских боевиков, причастных к пыткам и внесудебным казням российских военнослужащих, заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее бывший боец штурмовой бригады с позывным Арлекин рассказал, как иностранные наёмники казнили и отрезали пальцы группе российских разведчиков, попавших в плен в зоне СВО.

По словам Иванникова, случаи жестокого обращения с пленными со стороны ВСУ не являются единичными.

«Казни и внесудебная расправа над российскими военнослужащими, попадающими в плен, — явление обыденное для ВСУ, так как там в основном служат беспринципные уголовники, готовые на самые тяжкие преступления в отношении жизни и здоровья российских военнослужащих. Никакие международные договоры и нормы права они не принимают во внимание», — заявил эксперт.

Иванников подчеркнул, что украинские боевики часто используют пытки как метод давления, чтобы получить оперативную и разведывательную информацию.

«Они используют всевозможные изощрённые способы: привязывают к деревьям, сажают в ямы, закапывают живыми, чтобы потом откопать. Таким образом они пытаются подавить волю военнослужащего», — пояснил собеседник издания.

Иванников отметил, что ответ на такие преступления неотвратим.

«Когда в российских вооружённых силах узнают о местах дислокации противника, который применяет внесудебные казни и расправы над военнослужащими, туда незамедлительно наносится ракетно-бомбовый удар. Все виновные в таких преступлениях несут заслуженное наказание. Их останки ещё долго будут собирать санитарные подразделения ВСУ, и от расплаты за пытки военнослужащих никто не уйдёт», — подчеркнул он.

Иванников также добавил, что практика пыток распространена по всей линии боевого соприкосновения, и выявить какую-либо статистику по отдельным направлениям невозможно.

«Общая звероватость боевиков, которые занимаются пытками, очевидно, проявляется абсолютно везде. Это практика, которая сейчас применяется ВСУ, и денацификация как раз и направлена на то, чтобы уничтожить тех нацистов, которые занимаются пытками», — резюмировал военный эксперт.