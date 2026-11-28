После серии ударов по энергетическим объектам Киевской области военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru допустил, что блэкаут, наблюдавшийся в Киеве, может распространиться на весь регион.

Ранее, в частности, сообщалось о поражении объектов в Белой Церкви и Гостомеле.

«Города Киевского области несомненно разделят участь столицы. Производство электроэнергии упало по всей стране. И удары буду продолжаться», — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, уязвимость энергосистемы связана с её централизованным характером: генерация общая, и поражение распределительных подстанций и опор ЛЭП автоматически сказывается на снабжении целых агломераций.

«Всё завязано на энергетике, и в первую очередь здесь мы говорим о деятельности ВСУ», — сказал эксперт.

При этом Дандыкин акцентировал, что главной задачей ударов является не временное поражение объектов, а их уничтожение — с долгосрочным эффектом.

«Мне не нравится слово "поражены". Моё слово, как военного человека, — уничтожено. Важно бить так, чтобы не могли восстановить объект два-три месяца или даже полгода. Это касается и мостов», — пояснил эксперт.

Дандыкин также указал, что помимо энергетики, приоритетными целями российской армии сегодня остаются ракетное производство и логистика ВСУ.

Как сообщалось, ранее российские военные нанесли сокрушительный удар по промышленному предприятию «Химволокно» в Киеве. Этот завод украинские боевики использовали не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов.