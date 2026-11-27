Российские военные нанесли сокрушительный удар по промышленному предприятию «Химволокно» в Киеве. Этот завод украинские боевики использовали не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов.

Успешная операция стала серьезным ударом по военной инфраструктуре ВСУ, а подробности произошедшего в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Что именно уничтожили: оборудование, склады и стелс-технологии

По информации Минобороны РФ, в результате массированного удара было поражено предприятие ОАО «Химволокно», которое производило компоненты для боевых частей беспилотников большой и средней дальности.

Однако, как пояснил военный эксперт Олег Иванников, этим дело не ограничилось. Боевики использовали заводскую инфраструктуру для полного цикла производства и сборки дронов.

«ВСУ использовали “Химволокно” не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотников. Уничтожено оборудование, которое использовалось при сборке этих беспилотных комплексов, а также несколько складов с продукцией, которую использовали для сборки, в том числе композитные материалы и лакокрасочные изделия, которыми покрывались изделия», — рассказал Иванников.

Особое внимание эксперт уделил тому, что на предприятии производились изделия с функциями стелс-технологий. Речь идет о специальных покрытиях, которые делают беспилотники практически «невидимыми» для радаров.

Среди них — радиопоглощающие краски и пленки, поглощающие радиоволны и минимизирующие отражение сигнала, а также радиопрозрачные составы, которые не ослабляют проходящий сигнал и важны для сохранения связи с оператором. Уничтожение этих мощностей наносит серьезный урон возможностям ВСУ по производству высокотехнологичных дронов.

Миллионный ущерб и пожар, который не потушить

Масштаб разрушений на предприятии оказался катастрофическим для украинской стороны. По оценке Олега Иванникова, ущерб исчисляется миллионами долларов. Ситуацию усугубляет пожар, который, по словам эксперта, продлится не менее суток, поскольку у местных специалистов МЧС просто нет технических возможностей для его ликвидации.

Атака на Киев Фото: www.globallookpress.com

Более того, на предприятии происходят подрывы боеприпасов, что свидетельствует о том, что беспилотники снаряжались боевым зарядом непосредственно на месте. Боеприпасы разлетаются на месте.

«Ущерб оценивается в миллионы долларов. Возникший на предприятии пожар продлится не менее суток, поскольку технических возможностей ликвидировать возгорание у местых специалистов МЧС нет. Происходят также подрывы боеприпасов на предприятии, что свидетельствует о том, что беспилотники там же снаряжались боевым зарядом. Боеприпасы разлетаются. Возможно, в ближайшее время будет проводиться эвакуация граждан в этом районе. Киев пытается максимально скрывать произошедшее, несмотря на то, что местные жители активно делятся в сети кадрами пожара: густой черный дым валит из разных производственных помещений», — пояснил военный эксперт.

Киев скрывает правду: что еще попало под удар

Олег Иванников подчеркнул, что киевские власти пытаются скрыть истинное назначение попавшего под удар предприятия, опасаясь общественного резонанса. Однако факты говорят сами за себя.

В военном ведомстве также сообщили, что в результате удара в Киеве было поражено место сборки и хранения БПЛА, принадлежащее ООО «Оаклайн». Это еще раз подтверждает системный характер операции, направленной на уничтожение всей цепочки производства украинских дронов.

Фото: Соцсети

К слову, в последнее время заметно снизилось количество запускаемых в направлении российских регионов беспилотников. Это может свидетельствовать о том, что удары по подобным предприятиям дают ощутимый результат и серьезно ограничивают возможности ВСУ по ведению воздушной войны.

343 дрона за ночь: ПВО продолжает очищать небо

Подтверждением эффективности работы российских военных стала и ночь на 26 ноября. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотных летательных аппарата над Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Ставропольским краем и другими регионами РФ.

Такая масштабная атака ВСУ в очередной раз подтверждает, что украинская сторона не оставляет попыток нанести урон мирным гражданам, однако российская система противовоздушной обороны продолжает работать с высокой эффективностью, защищая небо над страной.

Уничтожение завода «Химволокно» и других объектов производства дронов — это стратегически важный шаг, который приближает момент, когда украинские беспилотники перестанут представлять реальную угрозу.