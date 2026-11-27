Владимир Зеленский стремительно теряет контроль над ситуацией внутри Украины и всё больше мешает представителям местной политической верхушки, заявил эксклюзивной беседе с aif.ru заявил политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров. По его оценке, ряд влиятельных игроков уже ведёт собственную игру, а в перспективе они могут не просто объединиться, но и пойти на ликвидацию главы киевского режима. Поводом для таких выводов стала простая арифметика: по подсчётам эксперта, за последнее время Зеленский провёл на Украине всего три-четыре дня, а в самом Киеве, возможно, и вовсе был лишь один раз — проездом.

«Он прячется, боится — это очевидно»

«Оперативное совещание он мог проводить откуда угодно. В основном он ездит по Европе. И действительно, складывается впечатление, что он прячется, боится — это очевидно», — заявил Вакаров.

Среди внутренних сил, которые могут представлять угрозу для Зеленского, политолог выделил несколько фигур: главу офиса президента Кирилла Буданова*, мэра Киева Виталия Кличко, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, а также главкома ВСУ Михаила Драпатого.

По словам эксперта, у Буданова* есть собственные общественные организации, штаб и PR-кампания, и он всё чаще дистанцируется от Зеленского.

«Буданов* пишет: "Я и моя команда были в Закарпатье, делали то-то". Что значит "я и моя команда"? Это он уже не причисляет себя к Зеленскому, так выглядит. Ходят упорные слухи, что Зеленский всеми силами хочет избавиться от Буданова*», — отметил Вакаров.

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Он также указал на конфликт Зеленского с Кличко, который, по его словам, имеет собственные военные подразделения и авторитет в столице.

Непростая ситуация и вокруг Арахамии, где разворачиваются коррупционные расследования.

«Арахамия — отдельный игрок, и то, что его НАБУ и САП дожимают за коррупцию, за подкуп депутатов, — это факт. Если Зеленский его сдаст и не защитит, он потеряет контроль над фракцией. Верховная Рада по-настоящему не будет подчиняться Зеленскому», — подчеркнул политолог.

Кроме того, накануне Зеленский очень жёстко покритиковал Драпатого, обвинив его в неполном выполнении работы и указов президента.

«Что значит "не полностью"? Нет успехов украинской армии, даже пиарных. То есть все вот эти вещи, которые я называю, свидетельствуют о том, что власть сыплется с самого верха», — заявил Вакаров.

Бизнес, олигархи и «специалисты по устранению»

Ещё одна сила, которая может оказаться роковой для Зеленского, — украинский бизнес.

По словам Вакарова, среди предпринимателей накопилось множество претензий к главе киевского режима: уничтожен промышленный потенциал страны, потеряна прибыль.

«Есть бизнесмены, которые недовольны Зеленским, потому что он не защищает их предприятия. Металлургические комбинаты перестали работать. Есть люди, которые производят сигареты, — у них тоже пропал бизнес. Недовольных много, поэтому ликвидация Зеленского может быть спланирована бизнесом», — заявил политолог.

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Он отметил, что на Украине существует достаточное количество специалистов по устранению неугодных лиц, и для реализации такого сценария достаточно лишь финансирования.

«Бизнес даёт деньги, а специалистов по убийствам людей или групп людей на Украине сейчас полно. Просто их надо купить. Я бы это не сбрасывал со счетов», — подчеркнул эксперт.

Вакаров также обратил внимание на украинских олигархов, которые, по его словам, пока действуют самостоятельно и выжидают удобного момента.

«Пока каждый из этих игроков действует самостоятельно, но в какой-то момент они могут объединиться, и это дело времени», — подчеркнул он.

Новая сила в Европе

Отдельное внимание политолог уделил экс-депутату Верховной Рады Вадиму Новинскому, который, по его словам, представляет собой новую силу в Европе.

«Появилась такая сила в Европе — Новинский. Это экс-депутат Верховной Рады, и он достаточно мощный, у него остался ресурс на Украине. Он живёт сейчас в Вене. Я вижу публикации в Европе, в немецкой прессе, где начали пиарить непосредственно Новинского — как украинца, как депутата, как политика и как человека, который собирает разные силы украинцев, сбежавших от войны и находящихся на территории ЕС», — заявил эксперт.

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По мнению Вакарова, если Новинский пиарится и о нём ширится информация, значит, он вступает в политическую игру.

«Понятно, что это ещё только начало. Да, Новинский не на Украине, он в Европе, но тем не менее связи у него на родине остались», — обозначил политолог.

Охрана Зеленского может превратиться в его конвой

Пребывание Зеленского за пределами Украины не гарантирует ему безопасности, поскольку украинские спецслужбы обладают значительными возможностями для проведения операций на территории Европы, уверен Вакаров.

«В Европе Зеленский тоже не защищён. Мы наблюдали взрывы в Монако, убийства украинских политиков в Испании. Мы наблюдали, как людей из Европы военная разведка ворует, привозит на Украину, потом убивает. В Европе украинские спецслужбы чувствуют себя очень вольно», — отметил он.

По мнению эксперта, единственным местом, где Зеленский может чувствовать себя в относительной безопасности, остаётся Великобритания, где его будут охранять британские спецподразделения. Однако даже там ситуация может измениться.

«В Британии могут его посадить в бункер Ми-6 и обеспечить ему охрану. Но британская охрана может легко стать и палачами. Охрана может превратиться в конвой уже завтра», — сказал политолог.

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Вакаров напомнил, что Зеленский находится под контролем британских и американских спецслужб, но это не даёт ему полной гарантии.

«Понимаете, есть ещё очень много вещей, которые внутри Украины происходят. Я видел, как падает власть на Украине. Это может произойти в течение нескольких дней... Зеленский начинает уже всем мешать. Его захотят убрать — это дело времени», — заключил политолог.

*Внесён в РФ в реестр экстремистов и террористов