В ночь на 27 ноября были нанесены массированные удары по территории Киевской области. В частности, сообщалось о поражении объектов в Белой Церкви и Гостомеле. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru пояснил, по каким целям ведётся огонь и какова логика этих ударов.

«Удары наносились по объектам энергетики, которые питают предприятия ВПК, военные объекты, которые могут быть вокруг Белой Церкви в том числе. В основном это трансформаторы. Этой ночью "Герани" и ракеты наведались не только в Киевскую область, но и дальше, ближе к Западной Украине, а также в Одессу. Был массированный налёт», — отметил Дандыкин.

Он подчеркнул, сейчас российские силы делают основной упор именно на выбивание энергетической инфраструктуры, поскольку у ВСУ «всё завязано на неё».

«Противник что-то успевает восстанавливать. Но туда снова потом наносится удар. То есть это системная работа. Всё выслеживается, ведется объективный контроль», — сказал Дандыкин.

«Удары также наносятся по опорам, которые соединяют распределение от АЭС, — поэтому производство электроэнергии падает, по сути, по всей Украине», — добавил военный эксперт.

Как сообщалось, ранее российские военные нанесли сокрушительный удар по промышленному предприятию «Химволокно» в Киеве. Этот завод украинские боевики использовали не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов.