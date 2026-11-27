Возмущение итальянского премьера Джорджи Мелони из-за атак Киева в порту Ливии имеет под собой все основания, так как Украина может атаковать суда других стран и довести ситуацию в международных водах до экологической катастрофы. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила украинскую атаку на ливийский порт Бенгази. На саммите ЕС в Брюсселе она заявила, что Рим не знал о планах Киева нанести удары в ливийских водах и не поддерживал это решение.

«Мы имеем дело с государственным терроризмом, причем осуществляемым не только на линии боестолкновения, на нашей территории, но и в международных водах, на торговых путях, что, безусловно, представляет собой угрозу этим торговым путем. Сегодня они ударили по нашим кораблям, а завтра по итальянским судам. Конечно, все это не может не вызывать беспокойства у нормальных людей», — отметил Данилин.

Политолог добавил, что Европа «взращивает чудовище» в лице киевского режима и после этого удивляется, что такие атаки происходят.

«Конечно, возмущение Мелони имеет под собой все основания. Потому что непонятно, как эти атаки отразятся на международной торговле. Плюс уничтожение судов может вызвать экологическую катастрофу, а это станет серьезной проблемой для всех стран, рядом с которыми это произошло», — подчеркнул Данилин.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также ранее предостерег Украину от «географического расширения» конфликта после атак на суда в Средиземном и Балтийском морях.