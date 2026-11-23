Нелегитимный лидер Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины взяли на себя ответственность за атаку на корвет ВМФ России в порту Бенгази (Ливия). В качестве подтверждения главарь противника опубликовал запись с камеры одного из безэкипажных катеров (БЭК).

Вероятно, что из-за действий СБУ у порта Бенгази также был поврежден и еще российский ролкер Ascalon. Войска Ливийской национальной армии старались отбить атаку и смогли перехватить целый ряд БЭК Magura, однако один из них все-таки зацепил наш корабль.

На фоне таких действий, полагает военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, ВС РФ пришло время рассмотреть возможность ликвидации «пиратских гнезд» Украины в Средиземном море.

Готовилась тщательная операция

Судя по происходящим событиям, рассказывает Дандыкин, все события последних дней — скоординированная западными силами операция. Первая ее часть произошла на Балтике. Еще 21 ноября у острова Гогланд загорелась Sparta II. Корабль, регулярно перебрасывавший грузы в страны Северной Африки, был поражен дронами врага, которые шли через территорию стран НАТО. Накануне была ее вторая часть, во время которой враг действовал непосредственно на территории Средиземного моря.

Десять флотов против РФ. Лондон сколачивает агрессивный морской союз Подробнее

«СБУ, ГУР, Зеленский — не так важно кто стоял на Украине за этим, ведь это скоординированная операция спецслужб Запада и всех их вассалов», — отметил эксперт.

Списать все только на успех украинцев у Запада не выйдет. В СБУ, как обычно, лишь нажали последнюю кнопку. А большую часть работы за них провернули западные силы. Так, несколько дней подряд, с 19 по 21 ноября, вдоль ливийского побережья летал разведывательный борт США Bombardier ARTEMIS II. Только после того, как он покинул район, произошла атака врага. Кроме того, задействованные в операции БЭК Magura — проект, в который активно финансово вкладываются западные страны. Среди них, например, Британия. Ее госфонд вложил в производство этих кораблей более 148 млн долларов США. А потом глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг показательно управлял БЭК с палубы авианосца в Норвегии, тогда как сам катер действовал у берегов Португалии.

Украинский передел. ГУР и депутат Рады схлестнулись в борьбе за мошенников Подробнее

Время укреплять оборону и время отвечать

Военный эксперт Дандыкин с учетом этих факторов подчеркивает, что враг старается плотно обосноваться на Балтике, атакуя нас с территорий стран НАТО. «Украина нагло использует пространство бывших советских республик для пролета своих БПЛА, в Литве немцы разворачивают свои танки, а их там не было с 1944 года. Так что обстановка в регионе напряженная. Расслабляться нам не следует. С учетом этого, вероятно, пришло время еще сильнее усиливать охрану на рейдах наших морских баз в Балтийские и Кронштадте. Особенно внимательно, как мы видим, следует отнестись к угрозе атак БЭК. Сейчас их могут спускать на воду с любых «нейтральных» судов, контейнеровозов и так далее», — отмечает собеседник.

Что касается ситуации в Средиземном море, то атака на корабли в Бенгази, полагает эксперт, велась с территории, подконтрольной Правительству национального согласия Ливии. Это вторая структуры власти, существующая на территории страны и контролирующая ее западную часть за счет поддержки Запада и Турции.

Румынию разбудили взрывы. ВС РФ выжгли один из ключевых портов Украины Подробнее

«Украинские спецслужбы уже давно на обосновались территории, подконтрольной Триполи. И их текущая вылазка уже далеко не первая. Ранее, напомню, они своими БЭК ударили по сухогрузу Ursa Major и по газовозу Arctic Metagaz. Поддерживают ВСУ сепаратистов и в других африканских странах, в том числе встречаются в боях с нашим «Африканским корпусом». И раз так, то пришло время принять меры по уничтожению этого пиратского гнезда на той территории, где оно сформировалось. В Ливии должны отвечать за принятые решения», — жестко подчеркивает собеседник.

Однако только ликвидацией сил врага на дальних рубежах, полагает Дандыкин, дело ограничиваться не должно. «Вероятно, ВС РФ при массированных атаках пришло время не распределять ресурсы для поражения различной номенклатуры целей по всей Украине, а нанести серию ощутимых концентрированных ударов. Например, по тем же мостам в Киеве. Из этих ситуаций нужно сделать правильные выводы и бить врага, предотвращая любые его действия», — предлагает эксперт.