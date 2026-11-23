В понедельник над Пермским краем сбили 56 беспилотников. По предварительной информации, есть погибший, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Еще два человека получили легкие осколочные ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках.

На местах происшествий работают оперативные службы, специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки.

Добавим, по данным Минобороны РФ средства противовоздушной обороны вечером 22 ноября и ночью 23 ноября нейтрализовали над территорией России 192 украинских БПЛА.