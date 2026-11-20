Атаки украинских беспилотников на Калугу и Тулу в ночь на 20 ноября велись из тех же регионов, из которых враг пытался нанести удары по Московской области, это одно направление, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Как и на столичный регион, атаки на Калугу и Тулу осуществлялись из Киевской и частично Черниговской областей», - сказал Иванников.

Комментируя цели киевского режима, он подчеркнул, что удары по российским регионам являются для Зеленского способом сохранить власть.

«Зеленский хочет продлить своё существование у власти, запускаю БПЛА по московскому направлению. Он не собирается проводить в стране никаких выборов, потому что выборы для него будут личной катастрофой. Поэтому остаётся только атаковать Россию», — сказал Иванников.

Как сообщалось, над Калужской областью силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотных летательных ВСУ. В Тульской области за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее в Минобороны проинформировали, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами.