Силы ПВО за ночь уничтожили над 13 регионами России и двумя морями 310 дронов ВСУ. Беспилотная опасность с утра действует в Северной Осетии. В Курской области пострадали 13 человек, повреждена гражданская инфраструктура. В Смоленской области дроны ударили по объектам промышленности и энергетики. Aif.ru собрал детали.

В Ростовской области в ночь на 20 ноября отразили атаку БПЛА

В ночь на 20 ноября в Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил утром, что вражеские дроны сбили над тремя городами и двумя районами области.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах», – рассказал детали Слюсарь в своем канале в «Максе».

Беспилотная опасность действовала более шести часов в северной части Ростовской области. Объявили ее в 23:45 19 ноября, отменили - в 06:09.

По данным властей, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Слюсарь напомнил, что в Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак БПЛА и публикацию такой информации в Сети.

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность, в Моздоке ввели режим «Ковёр»

Беспилотную опасность сегодня в 06:13 утра объявили в Северной Осетии. Об этом жителей предупредил глава республики Сергей Меняйло.

«На территории Северной Осетии введён режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», – написал он в своем канале на платформе «Макс».

Меняйло призвал жителей Северной Осетии сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

По данным региоонального РСЧС, режим атаки БПЛА введён в Северо-Кавказском федеральном округе с 06:05. В Моздоке действует режим «Ковёр».

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Над Калужской областью за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ

Над Калужской областью минувшей ночью сбили 16 вражеских дронов, рассказал губернатор Владислав Шапша.

Он уточнил, что вражеские беспилотники сбили над Бабынинским, Дзержинским, Износковским, Спас-Деменским, Боровским, Перемышльским и Юхновским округами.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – отметил Шапша.

По его словам, на местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы.

19 ноября в 21:35 был временно закрыт аэропорт Калуги. Ограничения сняли сегодня в 06:27 утра.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщили в Росавиации.

Ракетную опасность вводили в Орловской области

Сегодня ночью в Орловской области объявляли ракетную опасность. Действовала она чуть больше часа – с 02:30 до 04:40.

Утром стало известно, что над регионом сбили 7 вражеских БПЛА.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», – рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В Смоленской области дроны повредили объекты промышленности и энергетики

Массированному налету БПЛА прошедшей ночью подверглась Смоленская область. Силами ПВО сбито 32 вражеских дрона.

Повреждения получил гражданский объект промышленности, объект энергетики и частный жилой дом.

«Пострадавших и погибших нет», – сообщил губернатор Василий Анохин.

Над Белгородской областью уничтожили 107 украинских БПЛА

Над Белгородской областью минувшей ночью сбили 107 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

В Борисовском округе в результате атаки ВСУ пострадала женщина.

«После оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно», – уточнил белгородский губернатор.

В Курской области 13 человек пострадали при атаках ВСУ

За сутки над Курской областью уничтожено 44 вражеских беспилотника различного типа, три раза враг применил артиллерию. Такие данные в пятницу утром опубликовал глава региона Александр Хинштейн.

«В результате атак в городе Курске пострадали 13 человек, трое из них госпитализированы», – добавил губернатор.

Повреждены Курский музыкальный колледж-интернат слепых, Дом быта, арбитражный суд, 36 многоэтажек, 64 частных дома, 68 автомобилей.

В Хомутовском районе при атаке БПЛА повреждён объект энергетики. Без электричества остались 20 населённых пунктов Сейчас подача электроэнергии восстановлена.

В Железногорском районе дрон ВСУ атаковал люк тепловоза, следовавшего на станцию. При атаке повреждения получила шахта холодильника тепловоза. Задержки поездов не было.

Силы ПВО ночью уничтожили 310 дронов ВСУ над 13 регионами России

Силы ПВО за ночь сбили над 13 регионами России и двумя морями 310 украинских БПЛА, сообщили 20 ноября в Минобороны РФ.

Вражеские дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Смоленской, Тульской, Калужской, Орловской, Ростовской, Псковской областями, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.