Удары по Днепру и Днепропетровской области в ночь на 20 ноября были направлены в основном на энергетические объекты, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В Кривом Роге после ударов ВС РФ обесточены котельные, насосные станции водоканала, и тяговые подстанции городского электротранспорта. В Днепре с утра перекрыли движение по всем мостам через Днепр на фоне ударов по переправам в Киеве, также в городе и части Днепропетровской области ввели экстренные отключения света.

«Удары по Днепру, которые были нанесены, были направлены в основном на энергетику, чтобы лишить ВПК света и тепла», — уточнил Матвийчук.

По мнению эксперта, ответный массированный удар такой силы будет не единственным.

«Я думаю, удары, которые были этой ночью, это только начало, удары такой разрушительной силы будут продолжаться, потому что разговаривать с нацистами можно только методом силы и обескровливания», — подчеркнул он.

Российские войска в результате массированного удара ночью поразили ВПК, складские терминалы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, а также Ивано-Франковской областях, сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в населенном пункте Терны Днепропетровской области была поражена электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.

Владимир Зеленский в это время находился в Европе, где накануне встречался с «коалицией желающих».