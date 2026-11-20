Атака украинских беспилотников на Московскую область в ночь на 20 ноября велась из двух регионов Украины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, силы ПВО отразили попытку прорыва беспилотных летательных аппаратов противника в южном и юго-западном секторах Подмосковья. БПЛА были уничтожены в Наро-Фоминске, в Чехове и в районе городского округа Кашира. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

«Сегодняшняя атака БПЛА на столицу велась с территории Киевской области, а также частично с Черниговской», — отметил Иванников.

По его словам, киевский режим использует удары беспилотниками по российским регионам для того, чтобы максимально затянуть украинский конфликт.

«Зеленский хочет ударами БПЛА по регионам РФ продлить конфликт как можно дольше и постараться нанести ущерб российской стороне. Это является основным мотиватором и жизненным принципом киевского режима», — заявил Иванников.

Он также отметил, что Зеленский не собирается проводить выборы в стране, не собирается вести переговоры, поскольку все это станет для него личной катастрофой.

«Поэтому ему остаётся только атаковать Россию с целью продлить своё существование», — подытожил Иванников.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами.