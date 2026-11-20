Армия России разнесла несколько мостов в Киеве в ответ на три атаки Крымского моста. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

В Киеве в ночь на 20 ноября, по данным военных каналов, попали под удар четыре моста: Северный, Подольско-Воскресенский, мост Патона и Южный. По предварительной информации, применялись ракеты «Оникс» и «Циркон».

При этом мэр украинской столицы Виталий Кличко утверждает, что повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты.

«Были удары по Северному и Южному мосту, по мосту, который связывал Дарницкий район с центром столицы, и мост Патона - это светоч советского конструктора Патона, этот мост был визитной карточкой Киева. Удары по ним говорят, что мы серьезно обижены на то, что сотворил Зеленский, атаковав Крымский мост», — отметил Матвийчук.

В Киеве также разрушения выявлены в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах. Под удар попали два объекта инфраструктуры. После ударов по мостам в Киеве движение по переправам ограничено, в Днепропетровске действует аналогичная мера.