«Искандеры-М», Х-101, «Цирконы», «Ониксы-М», «Калибры», реактивные «Герани». Вся эта армада в сотни единиц обрушилась сегодня ночью на военные объекты в Киеве и пригородах. Военные эксперты отмечают, что «военке» на остальной территории Украины тоже досталось, особенно в западных областях: Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. В украинских соцсетях эту ночь в Киеве назвали «адской».

Удар возмездия с приставкой «супер»

Удары по Киеве следовали один за другим. Начавшись во втором часу ночи, они не прекращались до восхода солнца, которое осветило жуткую картину поражённых мостов, горящих военных заводов и двух крупнейших киевских ТЭЦ. Военные эксперты сообщают, что первая волна ударов была нанесена баллистическими ракетами «Искандер-М», которые попытались сбить противоракетами PAC-3 комплексов «Patriot». Киевские соцсети пишут о нескольких пусках, после которых попытки противостоять русским «Искандерам» прекратились. Они ложились в районы мостов через Днепр и били по территориям военных заводов. Вслед за баллистическими ракетами киевское ПВО перегрузили реактивными беспилотниками, которые атаковали военные цели с нескольких направлений, а третьей волной на Киев обрушились крылатые ракеты, выпущенные с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и кораблей Черноморского флота.

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Таким образом, можно говорить практически о полном комплекте дальнобойных ударных средств, которые ВС РФ применили сегодня для ударов возмездия по Киеву. По этому поводу военные эксперты заметили, что в ходе ночной атаки не хватало только удара «Орешником».

Мосты в куски, заводы горят

Координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих источников, сообщает об ударах по нескольким мостам через Днепр. Взрывы фиксируются в промышленной зоне восточной части Киева. Слышны звуки вторичной детонации, что может говорить о попадании либо в склад с боеприпасами, либо в заводские цеха, где хранились взрывчатые вещества для начинки снарядов, мин и боевых частей ракет.

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«Отдельно поступают сообщения о мощных взрывах в направлении завода „Антонов“», — пишет Лебедев. — Судя по характеру атаки, российская сторона продолжает наносить баллистические удары по промышленным объектам Киева».

Сергей Лебедев в своём телеграм-канале пишет о взрывах на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве — крупнейших энергетических объектах украинской столицы. По станциям били баллистическими «Искандерами» с фугасными и кассетными боевыми частями.

Ночь в Киеве была огненная. Президент России Владимир Путин накануне говорил, что ответом на атаку Крымского моста будут более болезненные удары возмездия. Получите!