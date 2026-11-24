После освобождения села Сосновый Бор в Харьковской области украинские формирования, вероятно, перейдут к тактике выжигания лесных массивов, чтобы создать так называемые «открытки» для затруднения продвижения российских военнослужащих. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил подполковник ЛНР, ветеран боевых действий и участник СВО Андрей Марочко.

Об освобождении Соснового Бора стало известно 22 ноября. Из населенного пункта украинских боевиков выбили штурмовые отряды российской группировки войск «Север». Как было отмечено, контроль над селом позволит также контролировать лесной массив, расположенный рядом южнее, где противник накапливал личный состав для попыток атак.

«Если говорить о сезонности, то в Харьковской области в большей степени сосновые насаждения. Поэтому в районе Соснового Бора опадание листвы никак не повлияет на боевые действия — там только лесополосы с лиственными деревьями», — рассказал Марочко.

При этом он отметил, что продвижение бойцов в лесистой местности имеет свою особенность: «зеленка» частично скрывает наших военнослужащих, а также мешает ударам FPV-дронов, и в целом у российских бойцов наработаны тактические приёмы освобождения территории в лесистой местности.

«Поэтому в целом противник будет стараться выжигать леса, чтобы образовались так называемые «открытки» для затруднения продвижения наших военнослужащих», — сказал Марочко.

Эксперт также отметил, что освобождение Соснового Бора прежде всего свидетельствует о ряде фактов. Первое — невзирая на все заявления украинской пропаганды, российские силы имеют преимущества и тактические успехи севернее в Харьковской области.

«Продвижение в районе Волчанска говорит о том, что мы теперь будем формировать ещё один огневой карман в районе Великого Бурлука — за счёт продвижения вдоль водной преграды по направлению к населённому пункту Старый Салтов. Вот как раз формируется одна из клешней», — пояснил собеседник aif.ru.

По информации Марочко, после освобождения Соснового Бора уже начались бои за Бугаевку, расположенную юго-западнее, и также находится под пристальным вниманием российских военнослужащих.

Ранее Марочко сообщил, что в Харьковской области ведется подготовка к эвакуации города Богодухова в связи с продвижением российских войск в регионе.