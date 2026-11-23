Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Сосновый Бор в Харьковской области свидетельствует о наличии тактических успехов ВС РФ на севере региона и создает предпосылки для формирования нового огневого кармана для украинских подразделений. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подполковник ЛНР, ветеран боевых действий и участник СВО Андрей Марочко.

По словам военного эксперта, продвижение российских подразделений севернее Харькова, в том числе в районе Волчанска, может стать частью более масштабного замысла. Одним из его направлений он назвал создание огневого кармана в районе Великого Бурлука.

«Освобождение населенного пункта Сосновый Бор прежде всего свидетельствует о том, что, невзирая на все заявления украинской пропаганды, мы имеем преимущество и тактические успехи севернее Харьковской области. Продвижение в районе Волчанска также говорит о том, что мы теперь будем формировать еще один огневой карман в районе Великого Бурлука — за счет продвижения вдоль водной преграды по направлению к населенному пункту Старый Салтов. Вот как раз формируется одна из клешней», — пояснил Марочко.

Еще одним участком, который может сыграть важную роль в дальнейшем развитии наступления, эксперт назвал район Двуречной. По его оценке, активизация действий российских военнослужащих на этом направлении также может быть связана с намерением нарушить логистические маршруты украинских подразделений и ограничить их возможности по снабжению.

«Сейчас наши военнослужащие более активно действуют в районе Двуречной. Это тоже может стать еще одним подтверждением того, что мы будем отрезать украинских боевиков от логистики и формировать большой огневой карман — или, как в простонародье говорят, котел — именно на данном участке», — заявил собеседник aif.ru.

Марочко также сообщил, что после освобождения Соснового Бора начались бои за расположенную юго-западнее Бугаевку. По его информации, этот населенный пункт уже оказался в зоне повышенного внимания российских военнослужащих.

Отдельно эксперт обратил внимание на влияние погодных условий на обстановку в зоне боевых действий. В частности, ухудшение погоды может ограничивать применение отдельных видов беспилотной авиации, которые активно используются украинскими подразделениями. Однако такие изменения сказываются на действиях обеих сторон.

«Небесная канцелярия сейчас вносит определенные коррективы в действия на линии боевого соприкосновения. Появилось больше погодных условий, которые не позволяют применять некоторые виды беспилотной летательной авиации, на которую, конечно, делают ставку украинские боевики. Но в целом это работает в обе стороны: наши ребята также немного сократили применение малых дронов, которые очень распространены при ведении боевых действий», — подытожил Марочко.

Об освобождении Соснового Бора стало известно 22 ноября. Из населенного пункта украинских боевиков выбили штурмовые отряды российской группировки войск «Север». Как было отмечено, контроль над селом позволит также контролировать лесной массив, расположенный рядом южнее, где противник накапливал личный состав для осуществления попыток совершить атакующие действия.

Ранее Марочко сообщил, что в Харьковской области ведется подготовка к эвакуации города Богодухова в связи с продвижением российских войск в регионе.