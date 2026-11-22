Штурмовые отряды российской группировки войск «Север» в результате упорных боев выбили украинские формирования из села Сосновый Бор, расположенного в Волчанском районе Харьковской области. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил связанный с группировкой канал «Северный ветер».

Согласно сводке, успешную операцию провели штурмовики 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской армии, которым противостояли бойцы 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. По сведениям канала, взятие населенного пункта имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения на данном участке фронта.

«Освобождение Соснового Бора позволит контролировать лесной массив южнее населенного пункта, где противник накапливал личный состав для осуществления попыток просочиться в тыл Северян», — говорится в публикации.

Продвижение российских сил продолжается и на других направлениях специальной военной операции. Ранее в ноябре Министерство обороны РФ информировало об освобождении населенного пункта Терсянка в Запорожской области, где военнослужащие прорвали оборонительные рубежи противника.

В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска ежедневно расширяют зону контроля в регионе, что вынуждены признавать все наблюдатели, и при этом Москва сохраняет приверженность продолжению трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.