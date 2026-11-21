В субботу стало известно о перекрытии движения по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области.

По информации местного издания Kharkiv Today, движение по дамбе, по которой проходит дорога госназначения Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук, перекрыто из-за повреждения.

«Сейчас проезд по Печенежской дамбе невозможен», - говорится в публикации.

Напомним, 17 ноября стало известно о поражении российскими военными в Киеве автожелезнодорожного моста «Южный» и автодорожного моста «Северный», использовавшихся ВСУ для перевозок военных грузов.

Сообщалось, что в Киеве составили инструкцию для автомобилистов после ударов по мостам.