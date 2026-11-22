Череда взрывов прогремела в городе Чугуев Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

Согласно опубликованным данным, в населенном пункте были зафиксированы громкие хлопки.

«Серия взрывов прогремела в Чугуеве», — сказано в сообщении телеканала «Общественное» в Telegram.

Электронная карта Минцифры Украины подтверждает, что в данный момент в Харьковской области продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.

Ранее поступала информация о серии взрывов в Киеве и Полтаве, где также звучали сирены воздушной тревоги.