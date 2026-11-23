Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» нанес удар по позициям ВСУ в Харьковской области. В результате были уничтожены замаскированные укрытия и находившиеся там военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, разведка с воздуха обнаружила места размещения украинских подразделений и передала координаты артиллеристам. Получив целеуказание, расчет 288-й гвардейской артиллерийской бригады выдвинулся на позицию и произвел залп 220-миллиметровыми снарядами. Удар нанесли по целям на расстоянии более 25 километров.

Кроме того, на краснолиманском направлении операторы ударных беспилотников группировки «Запад» пресекли перемещение украинских подразделений в районе Райгородка Краматорского района.

Как уточнили в Минобороны, в ходе нескольких атак были поражены пикап с военнослужащими, квадроцикл и четыре наземных робототехнических комплекса.